Среда, 19 Июля 2017 18:06

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 20 июня текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 в Аване 5-ая улица, собственные дома 4, 142, 145-154, 156, 158, 160, 168, 174 на 7-ой улице, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 7-ой улицы, 1-12, 13-32 на ул.Шаиняна, жилые дома 9, 10 в кваратале Д.Варужана, 68/1, 70, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4 на ул.Худякова и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 8, 10 на 1-ом переулке Башинджагяна, 11-ый переулок Кургиняна, улица Шрджанаин, собственный дим 56 на ул.Чехова, улица Арташисяна и прилегающие общественные абоненты,

11:00-13:00 жилые дома 20 на ул.А.Хачатряна, 23, 23/1 на ул.В.Папазяна и прилегающие общественные абоненты, 7, 8, 9, 20 и собственные дома 1-24 на 2-ой улице Лепсуса и прилегающие общественные абоненты;

11:00-15:00 1-6 подьезды жилого дома 19 на ул.Хагаг Дони;

в Араратском марзе:

10:00-12:00 частично село Геганист, в городе Веди частично улицы Касяна, А.Манукяна, Араратян, Арцаха, Сазаи Никогосяна, Сарибека Варданяна, Туманяна, Пушкина, Ханджяна, Андраника, Гая, Нерсисяна, Чауша, Даниела Варужана, Теряна, Пароняна, Комитаса, Марата Хачатряна;

10:00-13:00 село Ланджанист, частично села Аралез и Ноякерт;

10:00-16:00 села Норашен, Неркин Двин, Верин Двин, частично Энаберд, Верин Арташат;

10:30-16:00 частично село Дитак;

11:00-12:00 частично село Араксаван;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично село Чива, село Заритап;

в Котайкском марзе:

10:00-16:00 частично села Арамус и Ариндж, прилегающие производственные территории и общественные абоненты;

10:30-16:30 в городе Раздане поселок Какавадзор, парники Какавадзора, Асфальтно- бетонный завод, прилегающие производственные территории и общественные абоненты;

в Гегаркуникском марзе:

12:00-16:30 в городе Севане дачи 2-50 на ул.Мясникяна, 11-87 на ул.Наирян, многоквартирные дома 3, 4, а также улицы Раздан, Шаумяна, Кармир банаки, Еленовка, Прошяна, Ашота Ерката, Орбели, Барекамутяна, частично улицы Гегама, Чаренца, Азнавура, городской Парк Севана, здание Психиатрической больницы, община Варсер, Свиноферма и Насосная станция в общине Варсер, "ММ ев Р" бизнес дизайн газозаправочная, прилегающие производственные территории и общественные абоненты;

в Ширакском марзе:

12:00-16:30 Арктикском районе общины Геганист, Аревшат, Спандарян, Арич, Наапетаван, Сараландж, частично община Метс Манташ.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.