Среда, 19 Июля 2017 16:59

АрмИнфо. Согласно достигнутой с властями НКР договоренности, миссия ОБСЕ 19 июля провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана на Омарском перевале.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД НКР, с позиций Армии обороны Арцаха наблюдение осуществили Личный представитель Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспршик, его полевой помощник Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и личный помощник Саймон Тиллер (Великобритания).

С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи.

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.