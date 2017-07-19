Среда, 19 Июля 2017 16:58

АрмИнфо.При участии министра юстиции Армении Давида Арутюнян и представителя армянского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Тани Радоча сегодня стартовала программа дистанционного обучения "Защита несовершеннолетних во время уголовного процесса".

Как сообщила пресс-служба министерства юстиции РА, данная программа была разработана и внедрена Академией юстиции Армении при сотрудничестве и поддержке Детского фонда Организации Объединенных Наций. В презентации курсов также приняли участие заместитель министра юстиции Сурен Крмоян, ректор Академии юстиции Сергей Аракелян, судьи, прокуроры, представители общественный организаций.

Давид Арутюнян высоко оценил вклад данной программы в области правосудия в отношении несовершеннолетних. Он также подчеркнул, что обучение этому нововведению скоро даст свои результаты. "Шаг за шагом мы развиваем данный подход, который мы переняли для того, чтобы сделать защиту в отношении прав детей более доступной и для того, чтобы защищать права детей. До 2020 года усовершенствуется законодательство, касающееся детей, нарушивших закон, а также восстановление прав и защита детей-жертв и свидетелей преступлений",

- отметил министр, а в области реформ в данной системе отметил важность работы проделанной Советом по ювенальной юстиции, который,

по словам Арутюняна, уже доказал эффективность своей деятельности.

Представитель армянского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Таня Радоча поблагодарила участников за их конструктивное сотрудничество и отметила, что хотя Армения входит в число стран с наименьшим числом несовершеннолетних, находящихся в заключении, однако очень важно, что в сфере юстиции делаются шаги, направленные на улучшение их прав.

Отметим, что на первом уроке дистанционного обучения будут участвовать 37 судей и 125 прокуроров.