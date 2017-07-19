Среда, 19 Июля 2017 16:35

АрмИнфо. На специальном заседании Национального собрания Арцаха 28 голосами <за> действующий президент Республики был переизбран на пост главы страны.

Голосование было закрытым и тайным. Всего в голосовании принимало участие 32 депутата из 33 входящих в парламент страны.

Кандидат Агабекян Эдуард Артаваздович (от фракции "Движение-88") заручился поддержкой четырех депутатов. Действующий президент Саакян Бако Саакович (от фракций "Родина", "Дашнакцутюн" и "Демократия") - 28 голосов. На голосовании по уважительным причинам отсутствовал депутат от партии <Демократия> Армо Цатурян.

Отметим, что на пост президента Арцаха претендовали два кандидата. Согласно части 1-й статьи 168-й Конституции Республики Арцах, не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 40 дней до завершения полномочий действующего президента республики, Национальное собрание по предложению фракций избирает президента страны, который пребывает в должности до истечения срока полномочий действующего Национального собрания. Специальное заседание состоялось 19 июля в 11:00 часов по местному времени.

Напомним, что в феврале текущего года в Нагорном Карабахе прошел референдум по смене государственного строя. Большинство арцахцев проголосовали за переход к президентской форме управления.