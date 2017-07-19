Среда, 19 Июля 2017 16:33

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ будут дальше интенсифицировать свои усилия по нагорно-карабахскому урегулированию. Об этом 19 июля в ходе телемоста с Веной заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

<Как мне известно, сопредседатели будут дальше интенсифицировать свои усилия, готовится встреча с министрами иностранных дел двух государств (Армении и Азербайджана -Ред.) в Нью-Йорке. Скорее всего, будут какие-то подготовительные меры для повышения уровня работы со сторонами, с точки зрения подготовки новой встречи на высшем уровне>,

- сказал Лукашевич.

Отметим, что 11 июля сопредседатели Минской группы ОБСЕ по итогам встречи с главами МИД Армении и Азербайджана выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что достигнута договоренность провести следующую встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран в сентябре в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Также отмечалось, что предпринимаются усилия для организации встречи на высшем уровне до конца текущего года. В этой связи, президент Армении Серж Саргсян отметил, что подобная встреча может быть проведена в сентябре текущего года. При этом он добавил, что особых ожиданий от подобной встречи у Еревана нет.