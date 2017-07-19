Среда, 19 Июля 2017 13:28

АрмИнфо. Совет Федерации России на заседании 19 июля ратифицировал соглашение с Арменией об Объединенной группировке войск.

Отметим, что вопрос был включен в повестку четыреста семнадцатого заседания СФ Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности и Комитетом Совета Федерации по международным делам. Докладчиком по данному вопросу выступил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров.

Напомним, что Государственная дума России на заседании 14 июля ратифицировала договор с Арменией об объединенной группировке войск, который был подписан между странами 30 ноября 2016 года. Согласно соглашению, Россия и Армения "в целях обеспечения безопасности сторон в Кавказском регионе коллективной безопасности" создадут Объединенную группировку Вооруженных сил двух стран, способную обеспечить "адекватное реагирование на вооруженное нападение (агрессию), а также на другие вызовы и угрозы безопасности сторон". Министерства обороны обеих государств будут вырабатывать и утверждать у своих Верховных главнокомандующих предложения по планированию применения Объединенной группировки. Они же будут определять состав группировки. В мирное время в структуре ВС Республики Армения из числа представителей ВС Республики Армения в сокращенном составе функционирует командование Объединенной группировки. Для организации взаимодействия между ВС РФ и ВС Республики Армения в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время уполномоченные органы, предусматривают направление оперативных групп в штаб Южного военного округа РФ и Генеральный штаб ВС Республики Армения". Командующий Объединенными войсками будет назначаться Верховным главнокомандующим Армении по согласованию с Верховным главнокомандующим ВС России. В мирное время группировка будет подчиняться начальнику Генштаба Армении, а в военное, "в зависимости от складывающейся обстановки", еще и командующему войсками Южного военного округа. В документе также указано, что стороны будут самостоятельно осуществлять материально-техническое и финансовое обеспечение своих войск, выделенных в состав Объединенной группировки.