Среда, 19 Июля 2017 13:26

АрмИнфо.Армения выразила свое отношение к азербайджано-латвийской совместной декларации о стратегическом партнерстве.

Вице-спикер армянского парламента Армении Эдуард Шармазанов в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил недоумение в связи с подписанием декларации подобного содержания. <Я, в качестве руководителя армяно-латвийской межпарламентской группы дружбы, выражаю свое недоумение европейским партнерам в связи с подписанием совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Латвией, так как Европейский союз, в первую очередь, является гарантом обеспечения прав человека и основополагающих свобод. А если ты придерживаешься этих ценностей и вместе с тем, подписываешь стратегическую декларацию с авторитарной страной, находящейся далеко от защиты прав человека, то автоматически ставишь под сомнение собственный имидж>, - убежден вице-спикер.

Вместе с тем, Шармазанов выразил недовольство оценками, прозвучавшими во время встречи глав Азербайджана и Латвии. Он напомнил, что Латвия является членом Европейского союза и хотя бы в своих официальных заявлениях должна придерживаться официальной позиции ЕС. Зампредседателя парламента выразил недоумение тем, что в декларации по части Нагорного Карабаха нет ни слова о праве народа на самоопределение. <Данное обстоятельство вызывает как минимум недоумение>, - резюмировал Шармазанов.

Отметим, что 17 июля в рамках визита президента Азербайджана в Ригу, состоялась церемония подписания Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Латвией, в которой нашли отражение вопросы связанные с урегулированием нагорно-карабахского конфликта. <Подписанные сегодня документы очень важны. Среди них особо хотелось бы отметить Совместную декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Латвией. Это очень серьезный документ, весомый документ, который, можно сказать, охватывает все сферы наших связей. Как вы и отметили, вопросы территориальной целостности Азербайджана поддерживаются Латвией, могу сказать, что они поддерживаются всем миром. В этой декларации нашли отражение очень важные вопросы в связи с урегулированием нагорно- карабахского конфликта. Отмечается, что этот вопрос должен быть решен в рамках соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ Азербайджана. Это справедливая позиция, и я признателен вам за эту позиции>, - сказал Алиев, выступая с совместным с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом заявлением для прессы.