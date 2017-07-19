Среда, 19 Июля 2017 13:16

АрмИнфо. Азербайджано-турецкое сотрудничество является стабилизирующим ситуацию в регионе решающим фактором. Подобная обоюдная точка зрения была выражена министрами иностранных дел Турции и Азербайджана Мевлютом Чавушоглу и Эльмаром Мамедъяровым в ходе встречи в Баку.

Отметим, что Чавушоглу прибыл в Азербайджан для участия в четвертой трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции.

Стороны выразили удовлетворение политическим диалогом и развитием сотрудничества на высоком уровне между двумя странами во всех сферах, были высоко оценены результаты последнего заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. На встрече также была отмечена совместная с Вооруженными силами Турции успешная деятельность азербайджанского батальона в миротворческой миссии в Афганистане.

Были проведены обширные обсуждения переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. На встрече было подчеркнуто, что <агрессия Армении в отношении Азербайджана и продолжение ею оккупации> представляет серьезную угрозу региональному миру и безопасности