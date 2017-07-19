Среда, 19 Июля 2017 13:08

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 19 июля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 16 на 1-ом переулке Башинджагяна, 3, 5, 7 на ул.Кургиняна, 1, 2, 3 улицы Шаумяна, 4, 5 улицы Норагавита;

10:30-16:30 в Аване собственные дома на 5-ой улице, 1, 2 переулки 4-ой улицы, 6-ая улица, собственные дома на 2-ом переулке 6-ой улицы,

здание средней школы номер 87 и прилегающие общественные абоненты,

11:00-15:00 улица Тсатуряна и 2-ой переулок ул.Нар-Дос;

11:00-17:00 2-ой переулок Чаренца, в Сари Таге частично 2, 5, 6, 8, 9, 10 ряды, 18, 20, 21, 22, 23, 28 улицы, а также улицы Хоренаци, Вормнадирнери, Глинки частично;

в Ширакском марзе:

11:00-17:00 в Ахурянском районе села Азатаван и Бениамин с прилегающими территориями.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.