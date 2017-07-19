Среда, 19 Июля 2017 13:07

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) предоставляет возможность своим клиентам - юридическим лицам и частным предпринимателям воспользоваться простым, оперативным и безопасным способом осуществления банковских операций по пополнению вкладов, банковских и карточных счетов, а также погашению кредитов посредством терминалов платежной сети Easy Pay.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, комиссия при платежах через терминалы Easy Pay установлена в 300 драмов за сделку. Пополнение счетов и погашение кредитов можно осуществлять в режиме 24/7 в любом из 800 терминалов Easy Pay, расположенных по всей территории Армении.

Согласно источнику, после совершения платежа, на мобильный номер клиента высылается подробное SMS-уведомление об операции. В рабочие дни и часы (понедельник-суббота с 9:00 до 18:00) операции осуществляются моментально, а проведенные в нерабочие дни и часы сделки фиксируются в 9:01 последующего рабочего дня.

Более подробную информацию о предоставляемой услуге можно узнать в филиалах Банка ВТБ (Армения), а также в Единой информационной службе Банка по номеру 87-87.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Охват филиальной сети Банка ВТБ (Армения) насчитывает 67 подразделений с присутствием не только в столице, но и во всех областях страны.