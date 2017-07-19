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 Среда, 19 Июля 2017 13:07

Алина Оганесян

Корпоративные клиенты Банка ВТБ (Армения) теперь смогут совершать банковские операции через терминалы Easy Pay

Корпоративные клиенты Банка ВТБ (Армения) теперь смогут совершать банковские операции через терминалы Easy Pay

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) предоставляет возможность своим клиентам - юридическим лицам и частным предпринимателям воспользоваться простым, оперативным и безопасным способом осуществления банковских операций по пополнению вкладов, банковских и карточных счетов, а также погашению кредитов посредством терминалов платежной сети Easy Pay.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, комиссия при платежах через терминалы Easy Pay установлена в 300 драмов за сделку. Пополнение счетов и погашение кредитов можно осуществлять в режиме 24/7 в любом из 800 терминалов Easy Pay, расположенных по всей территории Армении.

Согласно источнику, после совершения платежа, на мобильный номер клиента высылается подробное SMS-уведомление об операции. В рабочие дни и часы (понедельник-суббота с 9:00 до 18:00) операции осуществляются моментально, а проведенные в нерабочие дни и часы сделки фиксируются в 9:01 последующего рабочего дня.

Более подробную информацию о предоставляемой услуге можно узнать в филиалах Банка ВТБ (Армения), а также в Единой информационной службе Банка по номеру 87-87.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Охват филиальной сети Банка ВТБ (Армения) насчитывает 67 подразделений с присутствием не только в столице, но и во всех областях страны.

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