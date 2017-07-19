Среда, 19 Июля 2017 12:34

АрмИнфо. Столичная администрация пошла на повышение размера оплаты за парковку посредством SMS-сообщений. О своем решении мэрия оповестила граждан 19 июля.

В распространенном заявлении мэрия напоминает, что 7-го июля с.г. ЗАО "Паркинг Сити Сервис" распространило заявление об изменении размера оплаты за парковку посредством SMS-сообщений, что привело к разноречивым комментариям. "С целью решения проблемы были проведены обсуждения между участниками процесса, экспертными группами и структурами для поиска возможных решений. По итогам совместной работы рады констатировать, что благодаря готовности сторон стало возможным найти эффективное решение. Был создан специальный формат, который позволяет сохранить форму оплаты за парковку посредством SMS- сообщений и с 1 августа с.г. платить без комиссионных и НДС, установив льготный тариф в размере 2 драма исключительно за SMS-услуги.

Считаем нужным напомнить, что формат оплаты за парковку посредством SMS- сообщений изначально был предусмотрен как временное решение.

Однако он успел стать удобным инструментом, и вовлеченные в процесс стороны поставили перед собой задачу сохранить это удобство.

Одновременно мы продолжим поощрять осуществление оплаты посредством близлежащих терминалов", - говорится в сообщении мэрии.

Вместе с тем, не вполне ясно, льготный тариф касается оплаты за час парковки, за день и т.д. или же тариф изменчив в зависимости от продолжительности парковки. Получить каких-либо разъяснений в пресс-службе мэрии, АрмИнфо не удалось.

Напомним, что 7 июля компания Parking City Service оповестила водителей: "Начиная с 1 августа с.г., при оплате стоимости парковки

посредством отправки SMS-сообщения на короткий номер 1045, с вашего баланса будет списано 149 драмов, 100 из них - плата за парковку,

24,8 - комиссионные, 24,2 - НДС. Для оплаты парковки без посреднической платы водители могут воспользоваться близлежащими терминалами. При отправке СМС на короткий номер 5045 с баланса будет списана сумма в 748 драмов за день парковки вместо действующих 500 (из которых 500 драмов за парковку, а остальное в качестве комиссионных и НДС). Стоимость парковки будет по-прежнему составлять 100 драмов за час, 500 драмов - за день, 1000 драмов - за неделю, 2000 драмов - за месяц и 12 тысяч - за год. Изменение взимаемой суммы произойдет за счет комиссионных мобильных операторов за SMS и НДС. Оплачивать парковку можно посредством терминалов, расположенных поблизости от стоянок. В этом случае комиссионные не взимаются", - говорилось в сообщении. Далее последовала реакция операторов сотовой связи. В частности, Beeline сообщила, что компания не вводила каких-либо изменений посредством SMS-оповещений относительно порядка оплаты за автопарковку. Компания Viva Cell-MTS проинформировала, что согласно соответствующему договору размер выплачиваемых компании Viva Cell- MTS комиссионных не изменился.