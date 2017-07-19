Среда, 19 Июля 2017 12:25

АрмИнфо. Ростелеком Армения подвел итоги проекта <Новые возможности для студентов>, по завершению которого при успешных результатах есть возможность пополнить ряды сотрудников Ростелекома.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, в этом году в проекте приняло участие 20 студентов разной специальности и из разных ВУЗов. Победителем стала Лилит Григорян - студентка 4-го курса Национального политехнического университета Армении (факультет компьютерных систем и информатики отдел информационной безопасности), которой представится возможность пройти 3-х месячную платную практику в выбранном ею отделе компании.

Согласно источнику, в ходе практических семинаров студенты ознакомились с тонкостями деятельности отделов компании, прошли курсы интерактивного обучения на разные темы: общение, маркетинг, брендинг, юридические вопросы, навыки продаж, оптика и сетевые решения.

"Я убежден, что полученные здесь знания посодействуют студентам в дальнейшем в плане карьерного продвижения. Наш проект вселяет в них уверенность, представление об офисной работе в крупной компании, что, по моему мнению, весьма пригодится на практике в дальнейшем. Примечательно, что после завершения предыдущих проектов несколько студентов уже пополнили ряды сотрудников Ростелекома в Армении", - заметил генеральный директор Ростелекома в Армении Айк Фарамазян.

Отметим, что в проекте могли принять участие студенты 3-го и 4-го курсов бакалавриата всех армянских вузов, а также из магистратуры. Программа реализуется в Армении второй раз, и отбор проводится из огромного количества студентов, желающих стать участниками этого проекта. Проект проводится третий год подряд.

Напомним, что ОАО "Ростелеком" (www.rostelecom.ru) - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи. Число интернет- пользователей превышает 10.9 млн., а абонентов платного телевидения - 7.7 млн. Российское ОАО "Ростелеком" через свою дочернюю компанию в Армении ЗАО GNC- ALFA начала продвижение и розничные продажи телекоммуникационных услуг на территории Армении под собственным брендом в конце 2012 года. Финансовая устойчивость компании подтверждается присвоением высокого рейтинга: "BBB-" - от Fitch Ratings и "BB+" - от Standard&Poor's.