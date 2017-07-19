Среда, 19 Июля 2017 11:43

АрмИнфо. Министр здравоохранения Армении Левон Алтунян в Праге со своим коллегой Мирославом Людвиком обсудил перспективы расширения армяно-чешского сотрудничества в сфере здравоохранения, в частности, в направлении развития электронного здравоохранения и рынка медицинского туризма.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РА, официальная делегация Армении посетила пражский институт гематологии и переливания крови и университетскую клинику "Мотол", где ознакомились с научным потенциалом медучреждений.

Ранее, в 2014 году в ходе визита президента Армении Сержа Саргсяна в Чехию между Институтами гематологии и переливания крови РА и Чешской Республики был подписан Меморандум о взаимодействии, в рамках которого в течение 3 лет порядка 10 армянских специалистов прошли переподготовку в чешском институте

Напомним, что в конце апреля с.г. в Армении побывала делегация министерства здравоохранения Чешской Республики во главе с заместителями министра Радеком Полисаром и Томом Филипом. На встрече с премьер-министром Кареномн Карапетяном посол Чехии в РА Петр Микиска отметил, что чешский бизнес заинтересован в армянском рынке, последовательно ознакамливается с результативными шагами, осуществляемыми Правительством в направлении улучшения бизнес-среды, и чешские бизнесмены уже предпринимают определенные шаги. Представив итоги обсуждений с коллегами из министерства здравоохранения РА, заместители министра здравоохранения Чехии Радек Полисар и Том Филип отметили, что впечатлены усилиями, прилагаемыми в Армении в направлении реформирования сферы здравоохранения, и возможности армяно- чешского сотрудничества в сфере здравоохранения есть по направлениям клинической медицины, электронного здравоохранения, управления больницами, научных исследований и др. В результате достигнута договоренность о продолжении направленных на углубление сотрудничества работ путем взаимных визитов, экспертных контактов и обмена опытом (в том числе на международных площадках).