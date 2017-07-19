Среда, 19 Июля 2017 11:41

АрмИнфо.Армяне умеют работать, пожалуй, как немногие в этом регионе нашего постсоветского пространства. И это они доказывают, не только живя в Армении, но и в других странах, живя в России, - считает депутат Госдумы России Константин Затулин.

"Сегодня на Кавказе у России есть только один верный союзник - Армения. Можно по- разному определять причины: исторические отношения, христианская близость и то, что Армения окружена со всех сторон далеко не дружественным соседством, а также наличие конфликтов в регионе", - отметил он.

По его оценкам, верность Армении России определяется всеми этими факторами вместе взятыми, вкупе с тем, что армяне являются гражданами России в таком количестве, которое сравнимо с числом проживающих сегодня в Армении.

В ходе обсуждения ратификации договора об армяно-российской объединенной группировке войск, он также выразил уверенность в оборонительном характере армяно-российской группировки и в том, что она призвана обеспечивать в регионе мир.