Среда, 19 Июля 2017 11:40

АрмИнфо.В Волгограде состоялось заседание Объединенной коллегии МВД России и Полиции Армении. Коллегию провели министр внутренних дел России, генерал полиции Владимир Колокольцев и начальник Полиции Армении, генерал-полковник полиции Владимир Гаспарян.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МВД РФ, в своем выступлении глава российского ведомства остановился на актуальных вопросах сотрудничества правоохранительных органов двух стран. Он отметил, что созданные механизмы межведомственного взаимодействия достаточно востребованы, достигнут главный результат - сохранение стабильности и правопорядка на территории двух государств. Весомый вклад в общие итоги борьбы с преступностью вносит Объединенная коллегия. <Реализация принятых на ее заседаниях решений позволяет повысить эффективность совместных действий, вовремя выявлять и устранять возникающие проблемы>, - добавил министр.

Обозначив основные вопросы повестки дня, глава МВД России акцентировал внимание на состоянии взаимодействия в сфере борьбы с общеуголовной преступностью, назвав эту тему одной из наиболее актуальных на данном этапе.

По словам Колокольцева, гражданами Армении на территории России ежегодно совершается от двух до двух с половиной тысяч общественно опасных деяний, почти половину из которых составляют кражи, грабежи, разбойные нападения, мошенничества и незаконный оборот наркотиков. <С другой стороны, каждый год регистрируется примерно 600-700 противоправных посягательств в отношении граждан этой страны. Своевременное оказание взаимной правовой помощи существенно облегчает и ускоряет раскрытие и расследование таких деяний>, - убежден Колокольцев.

Также глава МВД России отметил, что в результате проведенных в прошлом году совместных мероприятий раскрыт ряд преступлений, совершенных организованными группами. Системный характер носит и работа по розыску скрывшихся от суда и следствия обвиняемых и без вести пропавших. В результате совместных усилий только за прошлый год и первый квартал текущего года правоохранительными органами России установлено 56 преступников и 5 без вести пропавших лиц, объявленных в розыск Арменией.

Особое внимание на заседании Объединенной коллегии было уделено противодействию незаконному обороту наркотических средств. Колокольцев подчеркнул, что в результате проведения региональной антинаркотической операции <Канал> с 29 мая по 2 июня текущего года российской стороной возбуждено 2 200 уголовных дел, выявлено почти 400 наркопреступлений. В целом, по оценке российского министра, достигнутый уровень сотрудничества позволяет выполнять поставленные оперативно-служебные задачи. В то же время он предложил обсудить имеющиеся проблемные вопросы, в числе которых повышение результативности совместных мероприятий и улучшение раскрываемости общеуголовных преступлений.

Кроме того, на заседании Объединенной коллегии была рассмотрена тема обмена оперативной информацией - важной составляющей взаимодействия между ведомствами. По мнению Колокольцева, эффективное использование имеющихся ресурсов, в том числе специализированных банков данных, позволяет ежегодно раскрывать значительное число преступлений, разыскивать скрывающихся от уголовного преследования лиц, идентифицировать погибших.

В завершение заседания стороны обсудили план работы Объединенной коллегии МВД России и Полиции Армении на следующий год.