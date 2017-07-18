Вторник, 18 Июля 2017 19:50

АрмИнфо. Евразийская экономическая комиссия предложила России исключить применение Закона <О внесении изменений в Федеральный закон <О безопасности дорожного движения> для граждан ЕАЭС.

17 июля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил во имя "прав" армянских водителей официально закрепить русский язык в Армении. Вопрос необходимости признания на территории России национальных водительских прав поднял на встрече с российским коллегой спикер парламента Армении Ара Баблоян.

Как сообщает "Ъ", также обсуждается исключение обязательного применения, вступившего в силу 1 июня закона <О внесении изменений в Федеральный закон <О безопасности дорожного движения> и Кодекс РФ об административных правонарушениях> для граждан Армении, Молдовы и Казахстана.

Закон <О внесении изменений в Федеральный закон <О безопасности дорожного движения> и Кодекс РФ об административных правонарушениях> вступил в силу с 1 июня. Уже 14 июля Госдума приняла закон разрешающий гражданам Казахстана, Киргизии и Беларуси, а также другим странам, где русский язык закреплен как официальный, работать водителями на территории РФ на основании национальных водительских удостоверений. В результате работы в РФ из стран ЕАЭС лишились лишь водители-мигранты из Армении.