Вторник, 18 Июля 2017 19:48

АрмИнфо. Глава МИД Арцаха Карен Мирзоян на встрече с Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ, послом Анджеем Каспршиком подчеркнул необходимость реализации венских и питерских договоренностей.

Как передает пресс-служба МИД Арцаха, собеседники обсудили ряд вопросов касающихся мониторинга осуществляемого офисом Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ на линии соприкосновения арцахской и азербайджанской армии. Были обсуждены также интенсивные нарушения режима перемирия со стороны ВС Азербайджана.