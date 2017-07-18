Вторник, 18 Июля 2017 19:38

АрмИнфо. Армения - благоприятная страна для туризма, в которую зафиксирован значительный рост туристов из нашей страны, - заявил на встрече с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, находящийся с визитом в Армении министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Абдаллах бин Зайед Аль Нахаян.

Встреча началась с беседы глав МИД тет-а-тет, затем продолжилась в расширенном составе.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД, министры с удовлетворением зафиксировали теплые дружественные отношения, сформированные между двумя странами, взаимовыгодное сотрудничество в самых разных сферах, подчеркнув, вклад в это дело малочисленной, но активной армянской общины ОАЭ.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий спектр вопросов по дальнейшему развитию сотрудничества: расширению договорно-правового поля, углублению торгово-экономических отношений, стимулированию инвестиций и др.

Собеседники отметили взаимные визиты, наличие дипломатических представительств в столицах двух государств как способствующие укреплению взаимодействия, чему, по убеждению Налбандяна, содействует также недавно открытое в Дубае Генконсульство Армении.

Министры обменялись также мнениями вокруг актуальных проблем региональной и международной повестки. Глава МИД ОАЭ представил подходы своей страны к последним импульсам на Аравийском полуострове.

Налбандян представил собеседнику усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ для продвижения процесса урегулирования карабахского конфликта, подчеркнув, что страны-сопредседатели, от имени международного сообщества, постоянно отмечают безальтернативность мирного урегулирования карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права: неприменения силы, территориальной целостности, самоопределения народов.

Перед встречей Шейх Абдаллах бин Зайед Аль Нахаян посетил мемориальный комплекс <Цицернакаберд>, где воздал дань памяти жертвам Геноцида армян.