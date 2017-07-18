Вторник, 18 Июля 2017 19:07

АрмИнфо. С запросом на придание русскому языку в Армении статуса официального Россия явно поспешила. Во всяком случае, об этом свидетельствует реакция депутатов Национального собрания Армении, прежде всего, от правящей Республиканской партии.

17 июля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил во имя "прав" армянских водителей официально закрепить русский язык в Армении. Вопрос необходимости признания на территории России национальных водительских прав поднял на встрече с российским коллегой спикер парламента Армении Ара Баблоян.

В частности, председатель постоянной парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян, заявил, что статуса официального русский язык в Армении не получит. Отметив русский как язык всемирного значения для армян, парламентарий сообщил, что в повестке парламента вопроса о придании русскому языку статуса официального и закреплении его в Конституции нет и не будет. По его словам, переговоры с Москвой о признании армянских водительских прав будут продолжены в других форматах.

В свою очередь вице-спикер парламента, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов заявил, что армянский язык в соответствии с Конституцией является единственным официальным языком Армении.

В свою очередь депутат от оппозиционного блока "Елк" Эдмон Марукян охарактеризовал принятый Госдумой закон как удар по сторонникам Евразийского союз в Армении. В этой связи депутат сделал запрос главе Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну относительно противоречивости новых правил принципу ЕАЭС о праве на свободное перемещение рабочей силы в его пределах. Марукян ожидает от главы ЕЭК эффективных шагов для обеспечения реализации пунктов соглашения по ЕАЭС и защиты прав граждан Армении.

Закон <О внесении изменений в Федеральный закон <О безопасности дорожного движения> и Кодекс РФ об административных правонарушениях> вступил в силу с 1 июня. Уже 14 июля Госдума приняла закон разрешающий гражданам Казахстана, Киргизии и Беларуси, а также другим странам, где русский язык закреплен как официальный, работать водителями на территории РФ на основании национальных водительских удостоверений. В результате работы в РФ из стран ЕАЭС лишились лишь водители-мигранты из Армении.