Вторник, 18 Июля 2017 17:54

АрмИнфо. С 18 по 20 июля движение по участку дороги Степанцминда-Ларс будет ограниченно.

Как сообщает МЧС Армении со ссылкой на МВД Грузии, в вышеуказанные дни участок дороги Степанцминда-Ларс будет закрыт на два часа для движения всех видов транспорта во временном отрезке с 07:00 до 18:00 часов по местному времени. Дорога будет закрываться на два часа в связи работами по техническому спуску скальных пород со склонов.

С 18:00 до 07:00 часов дорога будет открыта для проезда всех видов транспорта.