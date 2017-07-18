Вторник, 18 Июля 2017 17:41

АрмИнфо. Предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о придании русскому языку статуса официального в Армении свидетельствует о том, что четвертое лицо в России либо не владеет историей вопроса, либо проявляет ничем не обоснованное для высокопоставленного деятеля упрямство. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский аналитик Сергей Маркедонов.

17 июля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил во имя "прав" армянских водителей официально закрепить русский язык в Армении. Вопрос необходимости признания на территории России национальных водительских прав поднял на встрече с российским коллегой спикер парламента Армении Ара Баблоян.

"Ведь подобного рода инициативы уже озвучивались Дмитрием Киселевым. Были и другие "идеи" такого рода, неизбежно вызывавшие в армянском обществе отторжение. Молчание же армянских политиков явно не тот случай, когда молчание равно согласию. Любому, кто хотя бы мало-мальски в теме было видно, что идея не пойдет, а вызовет озлобление на пустом месте", - отметил он.

По оценкам аналитика, вкупе с фоновыми факторами в виде поставки российских вооружений Баку, трагических инцидентов в Карабахе, Володин сделал такой подарок всем "друзьям России" на фоне которого Госдеп может просто идти в отпуск. При этом, на его взгляд, никаких проблем в армяно-российских отношениях инициатива Володина не решает, веру в Москву не укрепляет, присутствие России на Кавказе и Карабахе не усиливает.

"Меж тем, большая значимость Национального собрания Армении в плане отношений с Россией с переходом на парламентскую систему правления - поле, где спикеру российской Думы стоило бы поработать. К примеру, предложив молодым армянам программы на русском с хорошим трудоустройством как в России, так и в Армении, с перспективами роста и будущим. Однако, "мягкая сила" в России по-прежнему дальше языка и советской ностальгии не идет. Особенно в Армении с ее 98% армянским населением", - подытожил Маркедонов.

Закон <О внесении изменений в Федеральный закон <О безопасности дорожного движения> и Кодекс РФ об административных правонарушениях> вступил в силу с 1 июня. Уже 14 июля Госдума приняла закон разрешающий гражданам Казахстана, Киргизии и Беларуси, а также другим странам, где русский язык закреплен как официальный, работать водителями на территории РФ на основании национальных водительских удостоверений. В результате работы в РФ из стран ЕАЭС лишились лишь водители-мигранты из Армении.



