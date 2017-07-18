Вторник, 18 Июля 2017 17:16

АрмИнфо. В резиденции президента Армении состоялось совещание по вопросам повестки армяно-индийского экономического сотрудничества.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, посол Армении в Индии Армен Мартиросян доложил президенту Сержу Саргсяну о работах, проводимых для углубления и расширения двустороннего сотрудничества в перспективных сферах.

Подчеркнув, что Армения и Индия в этом году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, Саргсян заметил, что это хорошая возможность подвести итоги пройденного пути и наметить направления для расширения двусторонних отношений, особенно их экономической составляющей. По убеждению президента, для этого есть все задатки, так как за прошедшие годы удалось исторические дружественные отношения перевести в теплую межгосударственную и партнерскую плоскость. <Несмотря на высокий уровень армяно-индийских отношений, основанных на прочных исторических связях, тем не менее, полагаю, что существующий потенциал не использован в полном объеме. Индийская экономика одна из самых быстро развивающихся в мире, и отношения с этой страной прямая необходимость, и в первую очередь углубление экономических отношений. Безусловно, в этом деле велика роль армяно-индийской межправительственной комиссии, повестку которой нужно освежить новыми и целевыми вопросами, которые должны быть разнообразными - начиная от сотрудничества в сфере информационных технологий заканчивая сельским хозяйством, туризмом, огранкой алмазов>, - сказал глава Армении. При этом он заметил, что существует множество успешных примеров. В качестве примера Саргсян привел деятельность армяно-индийского центра превосходства в области Информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), которая по его убеждению осуществляет объемную работу.

<Также придаем важность содействию Индии по вопросу создания компьютерной сети в областных школках республики, которая при взаимодействии с ИКТ занимается также внедрением образовательных программ. В целом, в Индии в этой сфере осуществлена серьезная работа, у них большой опыт и серьезные возможности, и исходя из этого, учитывая наши возможности в этой сфере, сотрудничестве в этой области должно быть более интенсивным. Хочу также привести пример нашего сотрудничества в сфере образования и науки. Многие знают, что сегодня в Армении получают образование тысячи студентов из Индии, естественно параллельно они знакомятся с нашей культурой, историей, и возвращаясь на родину пополняют ряды наших друзей>, - сказал Саргсян. И в этом контексте он заметил, что ни так давно был в Ереванском медицинском университете и ознакомился с реализуемыми программами. По его словам, руководство университета со своей стороны готово приложить усилия, для увеличения числа студентов из Индии, что в свою очередь будет содействовать развитию сотрудничества в сфере образования и здравоохранения.

Саргсян также считает, что существует серьезный потенциал для развития сотрудничества в сфере фармацевтики, где у Индии серьезные

успехи. <Безусловно, у нас большой потенциал в сфере сельского хозяйства. Насколько мне известно, у нас есть рабочая группа, и в прошлые годы были организованы взаимные визиты. Полагаю, что сотрудничестве в сфере сельскохозяйственной техники тоже может быть достаточно эффективным. Необходимы серьезные работы в деле развития туризма. Нам нужна определенность, в каких сферах и что нужно сделать, дабы не озвучивать те цифры и показатели, которые не созвучны с уровнем наших отношений, я подразумеваю торгово-экономическую сферу, где существует большой потенциал>, - сказал Саргсян.

По итогам совещания президент Армении дал ряд поручений, который также будут включены в повестку армяно-индийской межправительственной комиссии.