Вторник, 18 Июля 2017 17:09

АрмИнфо. Правительство Армении на заседании 20 июля рассмотрит вопрос о ратификации соглашения об объединенной группировке войск с Россией, который был подписан между странами 30 ноября 2016 года.

Согласно сообщению пресс-службы кабинета министров Армении, после ратификации законопроект соглашения будет представлен в парламент страны для прохождения процедур по вступлению соглашения в силу.

Напомним, что Государственная дума России на заседании 14 июля ратифицировала договор с Арменией об объединенной группировке войск, который был подписан между странами 30 ноября 2016 года. Согласно соглашению, Россия и Армения "в целях обеспечения безопасности сторон в Кавказском регионе коллективной безопасности" создадут Объединенную группировку Вооруженных сил двух стран, способную обеспечить "адекватное реагирование на вооруженное нападение (агрессию), а также на другие вызовы и угрозы безопасности сторон". Министерства обороны обеих государств будут вырабатывать и утверждать у своих Верховных главнокомандующих предложения по планированию применения Объединенной группировки. Они же будут определять состав группировки. В мирное время в структуре ВС Республики Армения из числа представителей ВС Республики Армения в сокращенном составе функционирует командование Объединенной группировки. Для организации взаимодействия между ВС РФ и ВС Республики Армения в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время уполномоченные органы, предусматривают направление оперативных групп в штаб Южного военного округа РФ и Генеральный штаб ВС Республики Армения". Командующий Объединенными войсками будет назначаться Верховным главнокомандующим Армении по согласованию с Верховным главнокомандующим ВС России. В мирное время группировка будет подчиняться начальнику Генштаба Армении, а в военное, "в зависимости от складывающейся обстановки", еще и командующему войсками Южного военного округа. В документе также указано, что стороны будут самостоятельно осуществлять материально-техническое и финансовое обеспечение своих войск, выделенных в состав Объединенной группировки.

В повестку заседания армянского правительства 20 июля включен вопрос о ратификации Соглашения между Россией и Арменией о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках Договора между двумя странами о развитии военно-технического сотрудничества (от 25 июня 2013 года).

После ратификации соглашение будет представлено в парламент страны для прохождения процедур по вступлению соглашения в силу.

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения было подписано 13 октября 2016 года. Согласно документу, Армения будет обязана предъявить по запросу РФ необходимую информацию и документацию, подтверждающую целевое использование поставляемой в страну российской продукции военного назначения.