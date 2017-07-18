Вторник, 18 Июля 2017 03:05

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 18 июля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 10, 12, 14 на 1-ом переулке Башинджагяна, 2, 4, 6 в Араратском 1-ом массиве,

10:30-16:30 во 2-ом массиве Нор Норка жилые дома 1, 1/3 на

ул.Багреванди, 32/2, 32/4, 34/2, 39/5, 41, 41/14 на ул.Молдовакан,

здания средней школы номер 133, школы-интернат номер 17, Налоговой

инспекции, Торгового техникума и прилегающие общественные абоненты,

здания Административного района, прежней Автоматической телефонной станции, Военного комиссариата, филиала "Юсис" компании ЗАО "Веолиа Джур", в 5-ом массиве Нор-Норка жилой дом 12 на ул.Галшояна и прилегающие общественные абоненты, в Сари Таге частично 6-10 ряды, 17-24 улицы и прилегающие общественные абоненты, улица А.Сафаряна, жилые дома 9 на ул.Саряна, 8 на Северном проспекте и прилегающие общественные абоненты;

11:00-13:00 жилые дома 31, 32 на ул.А.Хчатряна и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 12 на просп.Азатутяна, 2, 4 на

ул.Вагаршяна, 3, 5 на ул.А.Тиграняна и прилегающие общественные абоненты;

11:00-15:00 жилые дома 12, 14, 16, 18 на ул.Атояна, 78/1, 78/2 на ул.Азатамартикнери;

в Арагацотнийском марзе:

11:00-16:00 села Акунк, Агник, Воскетап, Кармрашен, Шгаршик, Иринд, частично город Талин;

в Араратском марзе:

10:00-12:00 частично села Геганист и Гетапня;

10:00-13:00 частично села Аралез, Армаш;

10:00-16:00 села Айгестан, Каначут, Бердик, частично села Дегдзут, Энаберд, Верин Арташат;

10:30-16:30 частично село Мргавет;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично село Ринд;

в Котайкском марзе:

10:00-16:00 частично села Ариндж и Арамус, прилегающие производственные территории и общественные абоненты;

11:00-14:00 село Зовуни и прилегающие общественные абоненты, в городе Раздан улицы Ереванян, Спандаряна, Мясникяна, Ноемберяна, частично улица Нар-Дос, 5-ый квартал рабочего поселка и прилегающие общественные абоненты, бассейн давления "Раздан ГЭС"-ии и Телестудия;

в Гегаркуникском марзе:

10:00-13:00 частично село Варденик;

10:00-15:00 частично село Шоржа и прибрежные общественные абоненты;

11:00-12:30 в городе Гавар кварталы "Кабелагортснери", "Ацарат" и прилегающие общественные абоненты;

12:00-16:00 в городе Севан жилые дома 175-181 на ул.Наирян, 1-17 на 1-ом переулке Наирян, 30-65 на ул.Налбандяна, 1, 2, 3, 5 на ул.Шинаранери, 1, 2, 3 на ул.Горцаранаин, 5- 11 на ул.Саят-Нова, 15 на ул.Сюняц, улицы Спандаряна, Исаакяна, Шаумяна, Кармир Банаки, собственные дома 23-50 на ул.Шираза, 33-103, 142-162 на ул.Чаренца, 21, 22, 39, 66 на ул.Лчапня, 1, 2, 6, 9, 15 на ул.Азнавури, здание компании "Юнибанк", Поликлиники, Мэрии, средней школы номер 4, ресторанного копмплекса "Метсеп", частные предприниматели "Гамлет Асатрян", "Гамлет Санеян", насосная станция Водоканала, здание Учебно-производственного техникума "Медон", газозаправочные станции "Голд Мастер", "Телемак", "Г.Гукасян", испытательная база "ГИМС" и прилегающие общественные абоненты;

13:30-16:30 частично город Мартуни, здание Больницы, Телестанция, квартал, прилегающий к зданию школы номер 1, прилегающие общественные абоненты и производственные территории;

в Тавушском марзе:

12:00-14:00 в городе Дилижан частично улицы Мясникяна, Орджокинидзе, Саят-Нова, Лермонтова.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.