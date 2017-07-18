Вторник, 18 Июля 2017 02:57

АрмИнфо.Действия азербайджанских властей в отношении граждан России с армянскими корнями не нормальное, ярко выраженное проявление ксенофобии, сопровождающееся откровенным ущемлением прав человека, вне зависимости от страны проживания и гражданства.

Такую точку зрения в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил глава армянского филиала Института СНГ, политолог Александр Маркаров, коснувшись сегодняшнего заявлении главы МИД АР Эльмара Мамедъярова, отреагировавшего на заявление российского внешнеполитического ведомства о проблемах с допуском граждан России с армянской фамилией на территорию Азербайджана.

По его словам, подобное поведение властей Азербайджана в очередной раз подтверждает тезис, что Баку пытается предать этакратизм своему режиму. <Мы уже не будем говорить о том, что власти Азербайджана осуществляют ассимиляционную политику в отношении национальных меньшинств, исконно проживающих на этих территориях. Подобными действиями Азербайджан пытается построить этакратное государство с преимущественно тюркским населением и, официально не провозглашая, стремится создать мононациональную страну>, - сказал политолог.

Сегодня в интервью РИА Новости глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров коснувшись заявления российского МИД о проблемах с допуском граждан России с армянской фамилией в страну, обратился к набившему оскомину тезису о захвате армянами 20% территории, о сотнях тысячах беженцев и переселенцев, о девочке погибшей от артобстрелов. Это, по его словам, вызвает большой эмоциональный всплеск в азербайджанском обществе, стало источником серьезного удивления и непонимания. Обратившись к вопросу мирного урегулирования, Мамедьяров заявил о необходимости <сдвинуть с места переговорный процесс и как минимум вывести армянские войска, поэтапно, из оккупированных территорий>. <Это даст возможность временно перемещенным лицам вернуться в места своего постоянного проживания. Параллельно найдут свои решения вопросы безопасности, возобновятся коммуникации, заработает экономический фактор, у людей появится доверие и постепенно исчезнут подозрение и обида, существующая сегодня среди армян и азербайджанцев. А то иногда у нас складывается впечатление, будто нас пытаются заставить принять ситуацию как свершившийся факт - fait accompli. Кстати, лица армянской национальности - граждане различных стран, включая Армению, неоднократно посещали Азербайджан по этим или иным поводам. Но все это были поездки соответствующе организованные и заранее оговоренные и подготовленные. В этом случае никаких проблем не возникло. Мы постарались донести это российской стороне по дипломатическим каналам>, - заявил он.

Отметим, что 6 июля МИД России выступило с заявлением о ситуации с гражданами РФ армянского происхождения. <В связи с многочисленными вопросами СМИ о запрете на въезд в Азербайджан граждан России вынуждены констатировать, что приезжающие в эту страну российские граждане действительно дискриминируются по этническому признаку. С начала текущего года 25 гражданам Российской Федерации было отказано во въезде в Азербайджан. Как правило, они подвергались многочасовому задержанию в Бакинском аэропорту (в ряде случаев - без еды, воды и медицинской помощи, причем в одном случае речь шла о женщине с четырехлетним ребенком), а затем насильственно высылались за собственный счет. <Основанием> для подобных издевательств являлись армянские фамилии, имена или отчества наших граждан. Были, однако, и случаи, когда лиц с русскими фамилиями, именами и отчествами допрашивали на предмет выявления <армянских предков>. Все это выглядит дико, не говоря уже о том, что имеет место прямое нарушение прав граждан России, противоречащее духу и букве российско­азербайджанского Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности от 3 июля 1997 г., межправительственного соглашения о безвизовых поездках граждан от 3 июля 1997 г., а также Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Россией и Азербайджаном от 3 июля 2008 г. Мы неоднократно, в том числе путем официальных нотных обращений Посольства России в Баку и МИД России, требовали прекратить эту возмутительную практику, провести разбирательство и дать надлежащую оценку поведению должностных лиц в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Исходили, в том числе из того, что Азербайджан позиционирует себя образцом национальной и религиозной толерантности, мультикультурализма, а в последнее время также декларирует намерение наладить азербайджано-армянский общественный диалог.

Но наши ожидания не оправдались. Разбирательство инцидентов не было проведено. В ответной ноте азербайджанского МИД говорится, что <для предотвращения нежелательных эксцессов Азербайджан вынужден применять соответствующие регуляции по отношению к ряду лиц>. Считаем этот ответ невнятным и неудовлетворительным. Он, к сожалению, показывает, что граждане России, прибывающие в Азербайджан, по- прежнему рискуют оказаться жертвами произвола. Продолжаем требовать прекращения возмутительной дискриминационной практики, несовместимой с дружественными отношениями между двумя странами. Разумеется, будем делать выводы из сложившейся ситуации>, - говорилось в заявлении российского МИД.