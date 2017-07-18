Вторник, 18 Июля 2017 02:52

АрмИнфо.Несколько десятков сторонников группы <Сасна црер>, захватившей здание полка патрульно-постовой службы Полиции РА в столичном округе Эребуни 17 июля 2016 года, собрались на площади Свободы год спустя.

Сторонники намереваются провести шествие в поддержку, находящихся в заключение членов группы <Сасна црер>. Однако, пока нет конкретной информации о маршруте шествия.

Напомним, что вооруженная группа сторонников оппозиционера, героя Карабахской войны Жирайра Сефиляна <Сасна црер> ровно год назад, 17 июля 2016 года, захватила здание патрульно-постовой службы Полиции РА в столичном округе Эребуни. В вооруженную группу входили свыше 30 человек. Они требовали отставки президента страны Сержа Саргсяна и освобождения Жирайра Сефиляна, арестованного за создание организованной группы с целью захвата стратегических зданий, а также за незаконное хранение оружия. В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 - сотрудники полиции. Трое полицейских - полковник Артур Ваноян и прапорщики Гагик Мкртчян и Юрий Тепаносян - были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых - огнестрельные ранения различной степени тяжести. Среди заложников были замначальника полиции Армении Вардан Егиазарян и заместитель главы управления полиции Еревана Валерий Осипян. Семеро из пострадавших гражданских лиц - медработники. Члены группы сложили оружие 31 июля. На данный момент завершено следствие в отношении 32 обвиняемых. Им инкриминируется ряд статей УК: "убийство", "незаконное приобретение и ношение оружия", "захват и соучастие в захвате заложников, а также зданий, строений и транспортных средств", "умышленное уничтожение имущества", "кража с незаконным проникновением в хранилище или помещение".