Понедельник, 17 Июля 2017 16:32

АрмИнфо. Следственный комитет Армении выявил случай злоупотребления власти и получения взятки со стороны должностного лица одной из воинских частей Минобороны Армении.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Следственного комитета Армении, вышеуказанное лицо - начальник штаба дивизиона воинской части, майор

А. Пепанян (1985 г.р.) арестован. По предварительным данным, Пепанян в период с сентября 2014 года по июнь 2016 года, занимая должность

командующего дивизионом N-ой воинской части МО РА взял взятку с солдата срочника (40 тыс. драмов) для предоставления последнему краткосрочного отпуска. <Зафиксировано множество случаев организации под различными предлогами со стороны майора денежных сборов с солдат срочной службы. Сумма колебалась от 1000 до 3400 драмов с одного лица. В отношении Пепаняна возбуждено уголовное дело по признакам статей 311 ч.1 УК РА и 375 ч.1 УК РА. В качестве меры пресечения избран арест. Следствие продолжается>, - говорится в сообщении ведомства.