Суббота, 15 Июля 2017 15:17

АрмИнфо.Приоритетом у всех граждан Азербайджана должны быть политические интересы страны, а потому в случае, если <Яндекс.Такси> и Uber возглавит гражданин Армении или кто-либо армянской национальности, наше предприятие приостановит выдачу водителям <знака отличия>, ранее позволявшего работать с этими компаниями, и призовет всех водителей не сотрудничать с новой фирмой, - заявил азербайджанским СМИ руководитель пресс-службы бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

14 июля гендиректор <Яндекс.Такси> Тигран Худавердян сообщил журналистам о предстоящем объединении сервисов "Яндекс" с Uber в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. Предполагается, что новую, объединенную компанию возглавит именно Худавердян.

После объединения для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения <Яндекс.Такси> и Uber. Водители будут объединены в единую платформу, что позволит им в одном приложении получать заказы как от <Яндекс.Такси>, так и от Uber. Сделка, в результате которой появится новая компания, еще должна пройти процесс одобрения регуляторов.