Суббота, 15 Июля 2017 15:03

АрмИнфо. С 1-го июня в России вступил в силу запрет на использование иностранных водительских прав лицами, работающими на территории страны в сфере перевозок. При этом, запрет не распространяется на граждан стран ЕАЭС: Киргизии, Белоруссии и Казахстана, где русский является вторым официальным языком.

Согласно данным газеты "Айкакан жаманак", граждане, которые водят такси с армянским водительским удостоверением, уже штрафуются на 10, а хозяйственники, у которых они работают - на 50 тысяч рублей.

Власти Армении мер по защите прав своих граждан не принимают. А министр юстиции Армении Давид Арутюнян, пожав плечами, лишь заявил журналистам, что водительские удостоверения считаются национальным документом.

"Вопрос регулируется конвенциями. Страна может позволить использование водительских прав другой страны, а может и не позволять. Это препятствие в России наши граждане могут обойти, исключительно получив международное водительское удостоверение, однако, и в этом случае они не смогут выполнять оплачиваемую работу",- констатировал министр.