Суббота, 15 Июля 2017 15:00

АрмИнфо. Точная дата отправки отбывающего наказание в России Рачьи Арутюняна в Армению окончательно не определена, - отмечается в сообщении министерстве юстиции Армении.

Водитель грузовика, гражданин Армении Рачья Арутюнян в июле 2013 года стал виновником автоаварии в районе подмосковного Подольска, жертвами которой стали 18 человек. В 2014 году Арутюнян был приговорен к 6 годам 9 месяцам лишения свободы.

Ранее на этой неделе замминистра юстиции РА Сурен Крмоян сообщил журналистам, что процесс экстрадиции начался с вступлением в силу соответствующего решения российского суда. Крмоян также пообещал "сделать все, чтобы экстрадиция состоялась в максимально сжатые сроки".