Суббота, 15 Июля 2017 14:05

АрмИнфо. Совершив побег из турецкой тюрьмы, турецкий писатель и публицист армянского происхождения Севан Нишанян пожелал свободы 80 миллионам турок.

В январе 2014 года Нишанян был арестован по обвинению в незаконном строительстве на территории собственного земельного участка. После чего был приговорен к 11 годам и 8 месяцам заключения.

Согласно турецким СМИ, утром 14 июля Нишанян вышел из тюрьмы открытого типа и не вернулся.

После этого на его Twitter-страничке появилось сообщение "Птичка упорхнула: пожелаем того же остальным 80 миллионам".

Известный турецкий историк Танер Акчам отреагировал на новость твитом: "Севан Нишанян сбежал со словами "птичка упорхнула", с надеждой на свободный мир для всех птиц".