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 Суббота, 15 Июля 2017 14:05

Давид Степанян

Совершив побег из турецкой тюрьмы, писатель пожелал свободы 80 миллионам турок

Совершив побег из турецкой тюрьмы, писатель пожелал свободы 80 миллионам турок

АрмИнфо. Совершив побег из турецкой тюрьмы, турецкий писатель и публицист армянского происхождения Севан Нишанян пожелал свободы 80 миллионам турок.

В январе 2014 года Нишанян был арестован по обвинению в незаконном строительстве на территории собственного земельного участка. После чего был приговорен к 11 годам и 8 месяцам заключения.

Согласно турецким СМИ, утром 14 июля Нишанян вышел из тюрьмы открытого типа и не вернулся.

После этого на его Twitter-страничке появилось сообщение "Птичка упорхнула: пожелаем того же остальным 80 миллионам".

Известный турецкий историк Танер Акчам отреагировал на новость твитом: "Севан Нишанян сбежал со словами "птичка упорхнула", с надеждой на свободный мир для всех птиц".

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