Суббота, 15 Июля 2017 12:55

АрмИнфо. Начальник Полиции Армении Владимир Гаспарян произвел в ведомстве очередные перестановки.

В частности, начальником отделения Полиции Ехегнадзора назначен подполковник полиции Геворк Григорян, полиции Вайка - полковник Манвел Давтян, Гориса - полковник Карен Тадевосян, Мегри - полковник Ара Давтян.

Начальник полиции Ехегнадзора прежде возглавлял полицейское отделение Вайка, а новоназначенный начальник отделения Вайка был начальником отделения Ехегнадзора. Начальник Полиции Гориса в свою очередь занимал пост начальника Полиции Мегри.

Соответствующие решения о соответствующих рокировках были озвучены на состоявшемся 14 июля заседании коллегии Полиции РА, в ходе которой были подведены итоги оперативно-служебной деятельности полицейских служащих и территориальных органов в первом полугодии 2017 года.