﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Суббота, 15 Июля 2017 12:55

Давид Степанян

В Полиции Армении очередные перестановки

В Полиции Армении очередные перестановки

АрмИнфо. Начальник Полиции Армении Владимир Гаспарян произвел в ведомстве очередные перестановки.

В частности, начальником отделения Полиции Ехегнадзора назначен подполковник полиции Геворк Григорян, полиции Вайка - полковник Манвел Давтян, Гориса - полковник Карен Тадевосян, Мегри  - полковник Ара Давтян.

Начальник полиции Ехегнадзора прежде возглавлял полицейское отделение Вайка, а новоназначенный начальник отделения Вайка был начальником отделения Ехегнадзора.  Начальник Полиции Гориса в свою очередь занимал пост начальника Полиции Мегри.

Соответствующие решения о соответствующих рокировках были озвучены на состоявшемся 14 июля заседании коллегии Полиции РА, в ходе которой были подведены итоги оперативно-служебной деятельности полицейских служащих и территориальных органов в первом полугодии 2017 года.

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
7318

 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням