Суббота, 15 Июля 2017 12:54

АрмИнфо.Обезвредить террориста, совершившего 14 июля убийство туристов в египетской Хургаде, удалось при помощи раненой гражданки Армении, ударившей преступника по голове шезлонгом.

По данным пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна, одна из пострадавших в результате нападения гражданок Армении уже прооперирована и в состоянии средней тяжести, помещена в реанимацию. Вторая пострадавшая готовится к выписке из больницы.

Жертвами нападения на иностранных туристов в египетской Хургаде стали две гражданки Германии. Было ранено несколько человек, в том числе две гражданки Армении и одна россиянка.

Нападавший задержан, его допрашивают с целью установления мотивов преступления. По предварительной информации, атаковавший туристов человек проник на закрытый пляж гостиницы с находящегося неподалеку общественного пляжа.