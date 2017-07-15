Суббота, 15 Июля 2017 09:42

АрмИнфо.Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Федеральный Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обменялись мнениями относительно переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Об этом Президент ФРГ сообщил 12 июля т.г. по итогам переговоров в рамках официального визита в Казахстан.

«Мы подробно говорили во время своей беседы о том, что мы надеемся на то, чтобы только что достигнутая договоренность между президентом Путиным и президентом Трампом о местном ограниченном перемирии не может быть концом согласия по сирийскому конфликту, а только началом для того, чтобы урегулировать этот конфликт и найти решение по данному конфликту», - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

На встрече G20 Россия и США, обсуждая сирийский конфликт, взяли на себя обязательства обеспечить выполнение соблюдения режима прекращения огня всеми группировками, которые там находятся, а также обеспечить гуманитарный доступ и наладить контакты между оппозиционерами, находящимися в этом регионе, и мониторинговым Центром, который создается в столице Иордании.