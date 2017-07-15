Суббота, 15 Июля 2017 09:22

АрмИнфо.Начиная с 10 июня 36 детей в возрасте 6-16 лет из детского села СОС Котайкской области стали участниками совместного проекта <Искусство для всех> Ростелеком Армения и Музея русского искусства.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, в рамках проекта были реализованы четыре программы: <Искусство: виды, жанры, техника>, <Мой дом - моя крепость>, <Угадай картину>, <Пазл, контур, описание>, которые направлены на развитие логического мышления, наблюдательности, зрительной памяти, обогащение знаний и словарного запаса в образовательном искусстве, а также на формирование эстетического чувства и восприятия прекрасного у детей.

Отметим, что старт проекта пришелся на ноябрь 2016 года, в рамках которого предусмотрена реализация программ, разработанных в результате совместной работы педагогов-музееведов, психологов и искусствоведов в центрах опек в детских домах Армении, и для детей-инвалидов, или с отсталым развитием и др. групп.

Напомним, что ОАО "Ростелеком" (www.rostelecom.ru) - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи. Число интернет- пользователей превышает 10.9 млн., а абонентов платного телевидения - 7.7 млн. Российское ОАО "Ростелеком" через свою дочернюю компанию в Армении ЗАО GNC- ALFA начала продвижение и розничные продажи телекоммуникационных услуг на территории Армении под собственным брендом в конце 2012 года. Финансовая устойчивость компании подтверждается присвоением высокого рейтинга: "BBB-" - от Fitch Ratings и "BB+" - от Standard&Poor's.