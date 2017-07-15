Суббота, 15 Июля 2017 09:16

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 17 июля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 4-ая и 5-ая улицы в квартале Силикян, жилые дома 13, 21/2, 23, 25, 27, 29 на ул.Кургиняна,

10:30-16:30 собственные дома 64-88 на ул.Арами, 1-16 на ул.Екмаляна, жилые дома 10 на ул.Парпеци, 43-51 на ул.Пушкина, 21 на ул.Сарьяна и прилегающие общественные абоненты; частично 6-10 ряды в Сари Таге и прилегающие общественные абоненты, собственные дома 41-55 на 9-ой

улице, 82-199 на 11-ой улице Айгестана, прилегающие общественные абоненты и прилегающие здания Ереванского государственного

университета,

11:00-15:00 жилые дома 8, 10, 10/4, 12 на ул.Атояна;

в Арагацотнском марзе:

11:00-16:00 село Воскеваз, частично село Ошакан;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично села Лусашог, Ехегнаван и Ванашен;

10:00-16:00 села Айгестан, Каначут и Бердик, частично села Дехцут, Энаберд, Верин Арташат и прилегающие общественные абоненты;

10:30-16:30 частично село Мргавет;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-13:00 улица Андраника, частично Ереванское шоссе в городе

Ехегнадзор; село Гетап и частично села Гладзор и Шатин;

10:00-15:00 жилые дома 5, 6, 23А в квартале Дзахапня в городе

Джермук;

10:00-16:00 частично села Мартирос, Ринд, Гладзор и Шатин; села Артабуйк, Орбатех, Ехегис, Караглух, Ахнджадзор, Таратумб, Орс,

Салли, Вардаовит, Гохтаник, Эрмон и Гетап;

в Котайкском марзе:

11:00-16:00 села Капутан, Атис, Зовашен и Джрабер, песчаные карьеры и прилегающие общественные абоненты, станции сотовых операторов <ВиваСелл>, <АрменТел> и <Юком>;

в Гегаркуникском марзе:

12:00-16:00 жилые дома 180, 187 на ул. Наирян, 2-24 на ул.

С.Севанеци, 2-16 на ул. Хагагутян, 2-ая и 4-ая на ул. Горцаранаин, 2-12 на ул. Грибоедова, 13-27 на ул. Саят- Нова и 1-15 на ул.Абовяна, улицы Бабаджаняна, Туманяна и Комитаса, собственные дома 170-238 на ул.Чаренца в городе Севан, здание общежития Кооперативного техникума, компания <ВТБ-Армения банк>, завод <Дзук>, табачный завод, дом культуры, старшая школа и школа N 3, центр обслужевания <АрменТел>, Учебно- производственная база <Медон> и прилегающие общественные абоненты в городе Севан,

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 шоссе Мармашен в городе Гюмри, кварталы <Шерам> и <Ашоцк> с прилегающими территориями, села Мармарашен и Айкаван с прилегающими территориями в Ахурянском районе;

в Тавушском марзе:

11:00-12:00 частично улицы Мясникяна, Орджоникидзе, Саят-Нова в городе Дилиджан и Тбилийсское шоссе;

14:00-17:00 частично улица Камо в городе Дилиджан;

в Лорийском марзе:

11:00-17:00 частично улицы Шаумяна, Айгестана, Вопяна, Сурена Аветисяна; 2-ой переулок Айгестана в городе Спитаке, ООО <Спитак шин-1>, села Шенаван и Аревашох.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.