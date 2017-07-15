Суббота, 15 Июля 2017 09:15

АрмИнфо.С 17 по 19 июля на территории Армении ожидается высокий тепловой фон в Араратской долине, Ереване и в долинах Сюника. Днем ожидается с 38 до 39 градусов тепла и высок риск возникновения пожаров. В эти дни температура воздуха на 5-7 превысит норму, сообщает пресс-служба МЧС Армении.

На территории Армении 15-го июля в вечерние часы в большинстве регионов и 16-го в северных частях страны ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в отдельных областях возможен град. С 17-19 ожидается погода без осадков. Порывы юго-западного ветра составят до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градуса.

В Ереване с 15 по 16 июля в вечерние часы в отдельных частях города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление

ветра до 15-20 метра в секунду. А с 17 по 19 июля ожидается ясная погода, без осадков.