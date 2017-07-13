Четверг, 13 Июля 2017 19:12

АрмИнфо.13 июля Америабанк в полном объеме разместил очередной выпуск драмовых купонных облигаций (AMRBB7) на фондовой бирже Nasdaq OMX Armenia.

Как сообщает пресс-служба биржи, эмиссия включала 15 тыс. именных купонных облигаций в общем объеме 1.5 млрд драмов, номинальной стоимостью в 100 тыс. драмов, доходностью по купону - 9% и сроком обращения в 1 год.

Согласно источнику, общий спрос, согласно представленным заявкам на покупку облигаций, составил 1,550,187,400 драмов. В результате размещения банку удалось привлечь 1,500,187,400 драмов. Цена отсечения составила 100 тыс. драмов, доходность по цене отсечения - 9%, а средневзвешенная доходность - 8,9867%.

По данным Nasdaq OMX Armenia, на 13 июля с.г. на бирже котируется 4 выпуска облигаций Америабанка: 1 драмовый в объеме 1 млрд драмов и три долларовых общим объемом в $35 млн. Первый выпуск был долларовый в объеме $15 млн, эмитированный 25 марта 2016г с включением в листинг-лист 1 июля 2016г. Второй выпуск - драмовый в объеме 1 млрд драмов, был эмитирован 1 ноября 2016г, с включением в листинг- лист 25 января 2017г. Третий выпуск - очередной долларовый в более скромном объеме - $5 млн последовал 21 ноября 2016г с вхождением в листинг-лист 8 февраля 2017г. А выпуск четвертого транша - опять-таки долларового, но в объеме $15 млн, пришелся уже на 2017 год (1 февраля) с вхождением в листинг-лист 20 апреля. Срок обращения всех трех выпусков долларовых облигаций установлен в 27 месяцев, а драмовый транш - двухлетний. Купонные выплаты по всем выпускам предусмотрены раз в квартал. Доходность по купону долларовых облигаций банка с момента старта снижена с 6,75% до 5,6%, а драмовых с учетом нового транша - с 10,75% до 9%.

Отметим, что на 13 июля с.г. на бирже Nasdaq OMX Armenia обращается 12 выпусков драмовых облигаций 9-ти эмитентов, причем эмитентами 5-ти драмовых выпусков выступают банки.