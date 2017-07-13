Четверг, 13 Июля 2017 19:00

АрмИнфо. 15 июля в столице Армении - Ереване пройдет фестиваль арбуза.Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе столичного муниципалитета, фестиваль, который станет пятым по счету, пройдет вечером у Лебединого озера в центре армянской столицы. Ежегодный фестиваль арбуза успел завоевать симпатии как ереванцев, так и гостей столицы.

Не составит исключение и нынешнее мероприятие, в рамках которого его посетителей ждут интересные события - арбузные шествия, призы, художественное оформление арбуза, дегустация. Победители конкурсов получат призы, а завершится фестиваль гала-концертом известных армянских музыкальных групп.