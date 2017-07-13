Четверг, 13 Июля 2017 18:07

АрмИнфо.Вступив в ОДКБ, Армения делает заложниками своих провокаций и другие страны. Об этом заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в интервью РИА Новости, коснувшись июльских событий на линии соприкосновения войск.

Он вновь поспешил заверить, что в селе Алханлу нет присутствия ВС Азербайджана и заверил, что то что произошло, было заранее спланировано армянской стороной. <Мы знаем, на что они надеются. Они знают, что если никто не будет вмешиваться в ситуацию, то они и трех дней не выстоят. Это было в апреле 2016 года. Если бы нас тогда не остановили, то сопротивление уже было бы сломлено. Возводимую на протяжении многих лет линию обороны противника мы преодолели за 40 минут. Тогда произошло самое большое противостояние. Причиной тому послужил обстрел гражданского населения. Тогда, 1 апреля, в результате армянского артиллерийского удара по Тертерскому району погибла целая семья, прямо в машине. Естественно, мне об этом доложили. Это было где-то в десятом-одиннадцатом часу. И в связи с тем, что эти огневые точки находились на возвышенности и просматривали всю деревню и прилегающую территорию, я дал команду принять меры, чтобы отбросить огневые точки противника от населенных пунктов. Это не преследовало задачу начать полномасштабную войну. В этом было задействовано где-то 15-20 процентов нашей армии. Я даже резервы и артиллерию центрального подчинения не подтягивал к фронту. Армия выполнила эту задачу - отбросила ВС Армении в некоторых местах где-то на 20 км от населенных пунктов. Армения на это среагировала так, будто началась война. Они бросили все свои вооруженные силы. Были подтянуты резервы из Еревана. Три дня они атаковали наши позиции. Хотя сами уже на второй день привлекли к посреднической работе соответствующие российские структуры>, - сказал Гасанов. При этом он добавил, что ему звонил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и сказал, что надо остановить "это дело", руководство страны будет об этом говорить, также звонил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов начальнику Генштаба АР.

По убеждению Гасанова, тогда армянская сторона хотела выиграть время, перегруппироваться и нанести удар. <Но и это у них не вышло. В принципе, ту задачу, которую мы перед собой ставили, мы выполнили - освободили две стратегические высоты, которые имеют большое оперативно-тактическое значение на фронте. Это Лелетепе на Джабраильском направлении и Талышские высоты. В целом же отмечу, что последние годы в зоне боевых действий, где войска Армении расположились против азербайджанских вооруженных сил, напряжение идет по нарастающей. Причина одна - оккупация азербайджанских земель. Все остальное - это следствие. Оккупированные территории не освобождаются, переговоры не приносят никаких результатов. Естественно, в зоне противостояния войск осложняется обстановка, иногда перерастает в локальные боевые действия - это нормальное явление. Пока две враждующие армии стоят друг против друга, это будет. Но когда удар целенаправленно наносится по гражданскому населению - это уже преступление>, - выразил убеждение глава азербайджанского оборонного ведомства.

На вопрос о том, как долго будет продолжаться конфликт, Гасанов выразил убеждение, что Армения по своему экономическому, демографическому и военному потенциалу с Азербайджаном тягаться не может. Он заметил, что руководство Азербайджана во главе с президентом, Верховным главнокомандующим Алиевым уделяет большое внимание усилению армии, оснащению ее новейшим вооружением. <Мы перешли на новый качественный уровень. В последние годы была поставлена задача модернизировать армию, усилить ее>, - сказал глава оборонного ведомства.

Он также заверил, что Азербайджан привержен мирному урегулированию конфликта, но это не значит, что эти переговоры должны быть бесконечными, они уже слишком затянулись. <Переговоры ради переговоров никому не нужны. К тому же посмотрите вокруг - международные законы уже не работают, все делают ставку на силу. Естественно, мы должны на это реагировать. Но повторяю - я не политик, а военный>, - резюмировал Гасанов.