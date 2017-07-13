Четверг, 13 Июля 2017 17:51

АрмИнфо. Азербайджан рассматривает возможность закупки дополнительной партии оружия в РФ, запрашивает информацию и проводит испытания. Об этом заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в интервью РИА Новости.

"Мы сейчас уже дополнительно изучаем некоторые образцы вооружений, запрашиваем, испытываем. Покупка оружия - вопрос многогранный. С одной стороны, нужно избегать шаблона, с другой - разношерстность создает проблемы в обслуживании. Это очень сложный вопрос", - сказал Гасанов.

Отметим, что 10 июля стало известно о поставках Россией очередной партии вооружения Азербайджану. В Бакинский порт в большом количестве были доставлены снаряды, ракеты и другое военное оборудование предназначены для точного и площадного поражения боевых средств, инженерных сооружений, живой силы и других объектов противника соответствующими ракетно-артиллерийскими системами. Согласно сообщениям, среди доставленного вооружения тяжелая огнеметная система ТОС-1А <Солнцепек>.

Во второй декаде июня Минобороны Азербайджана сообщило о том, что в соответствии с межправительственным соглашением и в рамках успешно развивающегося военно- технического сотрудничества между Азербайджаном и Россией осуществлена плановая поставка современного вооружения, который усилит боевые и маневренные возможности передовых подразделений Вооруженных Сил Азербайджана по поражению бронированной техники, инженерных и фортификационных сооружений, малоскоростных воздушных целей, живой силы и других объектов противника, в том числе и самоходный противотанковый ракетный комплекс <Хризантема>.