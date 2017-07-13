Четверг, 13 Июля 2017 16:34

АрмИнфо.Сегодня во время подготовки к заседанию по делу о вооруженной группировке <Сасна црер> адвокат подсудимого Татула Тамразяна Моника Маркарян не позволила судебным распорядителям открыть свою папку. Дело в том, что во время досмотра металлоискателем прозвучал сигнал, после чего ей предъявили требование открыть папку, однако адвокат не подчинилась и потребовала составить соответствующий протокол.

Однако, до перерыва Моника Маркарян находилась в зале заседаний, и та же самая папка уже была подвергнута досмотру. В здание суда также

не вошел и адвокат Мушег Шушанян, который также отказался от досмотра своей сумки.

Отметим, что 17 июля 2016 г группа <Сасна црер> захватила здание Полка ППС Полиции Армении в столичном округе Эребуни. Группа требовала отставки президента Армении Сержа Саргсяна и освобождения участника карабахской войны Жирайра Сефелян, арестованного весной того же года за незаконное хранение оружия. Группа сдалась и была арестована 31 июля.