Четверг, 13 Июля 2017 16:33

АрмИнфо."Результат встречи в Брюсселе глав МИД Армении и Азербайджана является простой констатацией факта встречи, переговорный процесс продолжается. Весьма показательным является тот факт, что Азербайджан не отменил встречу, несмотря на обострение ситуации на границе. Обострение конфликта - это тактика Азербайджана. У них в последнее время вошло в привычку сочетать переговоры с обострением карабахского конфликта", - заявил на пресс-конференции 13 июля на пресс-конференции в Ереване директор Института "Кавказ" Александр Искандарян.

Как отметил эксперт, Азербайджан, сочетая процесс переговоров вместе с обострениями на границе, пытается оказывать, таким образом, давление на Армению. "Думать, что переговорный процесс способен привести к прекращению стрельбы неправильно. При этом, к полномасштабной войне Азербайджан не готов, так что давление на армянскую сторону, скорее, психологическое. Однако в ближайшее время не исключено и обострение ситуации", - отметил эксперт.

По словам политолога, результата от встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана нет, чего и следовало ожидать. Все ожидания сводились к тому, что от Азербайджана ожидали установления мер доверия, однако официальный Баку отчаянно этому сопротивляется, так как установление данных мер закреплят ту ситуацию, которая есть на данный момент. "А Азербайджан подобный вариант развития событий не устраивает", - заявил Искандарян.

Также политолог отметил, что на данный момент нет никаких предпосылок для признания Арменией Республики Арцах, так как это означало бы крушение минских договоренностей, что сейчас невыгодно Еревану. "На данный момент целью переговоров являются сами переговоры, и армянская сторона через переговорный процесс будет пытаться оказывать давление, остановить насилие Азербайджана. Но в данной ситуации одного только политического давления недостаточно", - отметил политолог.

"Решить данный конфликт за нас никто не может, ни Минская группа, ни кто- либо еще. Однако решение Армении не устраивает Азербайджан, и наоборот. Варианта компромисса, который бы устроил обе стороны, тоже нет. Таким образом, карабахский вопрос может оставаться открытым десятки, а то и сотни лет>, - заключил Искандарян.