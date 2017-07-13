Четверг, 13 Июля 2017 15:32

АрмИнфо. Мэрия Еревана вновь выступила с заявлением касательно размера оплаты за парковку посредством SMS- сообщений.

В распространенном пояснении мэрия напоминает, что 7-го июля с.г. ЗАО "Паркинг Сити Сервис" распространило заявление об изменении размера оплаты за парковку посредством SMS-сообщений, что привело к разноречивым комментариям. "Хотя мы уже поясняли, что размер оплаты за парковку не меняется, речь идет об изменениях в связи с формой оплаты, считаем необходимым сообщить, что мэрия Еревана и операторы сотовой связи обеспокоены сложившейся ситуацией. Мэрия Еревана письменно обратилась к операторам сотовой связи, чтобы обсудить вопрос об изменении размера оплаты за парковку посредством SMS-сообщений, что позволило бы отменить необходимость взимания дополнительной суммы за НДС и сократило бы другие расходы, связанные с взиманием платы за парковку. Учитывая готовность сторон, надеемся, что проблема вскоре получит эффективное решение ", - говорится в сообщении столичной администрации.

Напомним, что 7 июля компания Parking City Service оповестила водителей: "Начиная с 1 августа с.г., при оплате стоимости парковки посредством отправки смс-сообщения на короткий номер 1045, с вашего баланса будет списано 149 драмов, 100 из них - плата за парковку, 24,8 - комиссионные, 24,2 - НДС. Для оплаты парковки без посреднической платы водители могут воспользоваться близлежащими терминалами. При отправке СМС на короткий номер 5045 с баланса будет списана сумма в 748 драмов за день парковки вместо действующих 500 (из которых 500 драмов за парковку, а остальное в качестве комиссионных и НДС). Стоимость парковки будет по-прежнему составлять 100 драмов за час, 500 драмов - за день, 1000 драмов - за неделю, 2000 драмов - за месяц и 12 тысяч - за год. Изменение взимаемой суммы произойдет за счет комиссионных мобильных операторов за СМС и НДС. Оплачивать парковку можно посредством терминалов, расположенных поблизости от стоянок. В этом случае комиссионные не взимаются", - отмечается в сообщении. Далее последовала реакция операторов сотовой связи. В частности, Beeline сообщила, что компания не вводила каких-либо изменений посредством SMS-оповещений относительно порядка оплаты за автопарковку. Как отмечается в официальном сообщении компании, со стороны Beeline по данному вопросу никогда не поступало каких-либо предложений", - заключили в компании.

Компания Viva Cell-MTS проинформировал, что в ее полномочия не входит оповещение посредством короткого SMS- уведомления об условиях взимания средств за автопарковку или изменении этих тарифов. Как отмечается в официальном сообщении компании, Viva Cell-MTS по данному вопросу никогда не выступала с какой-либо инициативой. Согласно соответствующему договору размер выплачиваемых компании Viva Cell- MTS комиссионных не изменился. <Предоставляя услуги в сфере телекоммуникаций, компания Viva Cell-MTS оказывает исключительно техническую поддержку для перевода оплаты за парковку безналичным способом> - заключили в компании.