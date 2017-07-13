Четверг, 13 Июля 2017 13:01

АрмИнфо. На должность президента Арцаха выдвинуты две кандидатуры: Агабекян Эдуард Артаваздович (от фракции "Движение-88") и Саакян Бако Саакович (от фракций "Родина", "Дашнакцутюн" и "Демократия"). Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе парламента НКР.

В сообщении отмечается, что согласно части 1-й статьи 168-й Конституции Республики Арцах, не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 40 дней до завершения полномочий действующего президента республики, Национальное собрание по предложению фракций избирает президентастраны, который пребывает в должности до истечения срока полномочий действующего Национального собрания.

<В соответствии с частью 2-й статьи 149-й закона Республики Арцах "Регламент Национального собрания", фракции выдвигают кандидатов на должность президента не ранее чем за 64 и не позднее чем за 57 дней до завершения полномочий действующего президента Республики. В установленном порядке и сроках с 5-го по 12-е июля текущего года включительно для избрания на должность президента Республики выдвинуты две кандидатуры: Агабекян Эдуард Артаваздович (от фракции "Движение-88" ) и Саакян Бако Саакович (от фракций "Родина", "Дашнакцутюн" и "Демократия")>, - говорится в сообщении.

В тоже время подчеркивается, что учитывая сроки, предусмотренные Конституцией для избрания президента Республики, и требования частей

3-й и 4-й статьи 149-й регламента Национального собрания, избрание президента Национальным собранием Республики Арцах состоится на специальном заседании Национального собрания, которое в силу права будет созвано 19-го июля 2017 года в 1100.