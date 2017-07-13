Четверг, 13 Июля 2017 12:59

АрмИнфо. Анкара хочет установить нормальные отношения с Арменией. Об этом в интервью армянской службе <Голос Америки> заявила заместитель председателя турецкой правящей партии <Справедливость и развитие> (ПСР), депутат турецкого парламента Равза Кавакчи Кан.

<У нас давняя история с Арменией, и как со всеми соседями и союзниками мы бы хотели развивать с ней наши отношения>, - отметила турецкий депутат.

По ее словам, для нормализации отношений в первую очередь надо разрешить вопрос, связанный с Геноцидом армян, который Анкара официально не признает. <Полагаю, важно построить более хорошие отношения. Если бы стороны и международные историки смогли бы урегулировать этот вопрос, и он бы не препятствовал нашим отношениям и позволил бы активизировать наше сотрудничество в ряде сфер>, - сказала она.

В свою очередь экс-посол США в Турции и Ираке Джеймс Джеффри считает, что армяно-турецкие отношения находятся под толстым слоем льда, так как Турция, у которой достаточно сложные отношения с Россией, рассматривает Армению в качестве союзника русских и иранцев.

По его убеждению, США в этом вопросе могут сыграть положительную роль, оказав содействие сторонам в нормализации отношений. Однако, он считает, что в обозримом будущем Белый дом будет занят более актуальными вопросами. <Когда я был послом в Турции, США были активно вовлечены в процесс по урегулированию нагорно- карабахского конфликта и нормализацию армяно-турецких отношений>, - сказал дипломат. При этом он добавил, что проводимая Вудро Вильсоном 100 лет назад политика, оставила свой отпечаток и с тех пор Турция с подозрением относится к США.

Напомним, что 10 октября 2009 года главы МИД Турции и Армении Ахмет Давутоглу и Эдвард Налбандян подписали в Цюрихе <Протокол об установлении дипотношений> и <Протокол о развитии двусторонних отношений>. Документы предусматривают создание совместной комиссии из <независимых историков> для изучения вопроса о Геноциде армян 1915 года. Процесс ратификации протоколов парламентами Турции и Армении был заморожен на неопределенное время, в связи с тем, что Турция начала выдвигать разные предусловия. А в феврале 2015 года и вовсе были отозваны из парламента по распоряжению президента Армении.