Четверг, 13 Июля 2017 12:57

АрмИнфо.Франция выступает за исключительное урегулирование карабахского конфликта путем переговоров и регулярного диалога сторон на высшем уровне, заявил журналистам в Ереване посол Франции в Армении Жан- Франсуа Шарпантье.

"Мы являемся сторонниками регулярных переговоров по урегулированию конфликта, прямого и по возможности регулярного диалога между президентами двух стран. В этом свете, мы лишь приветствуем недавнюю встречу глав МИД Армении и Азербайджана. Мы убеждены, что военного решения конфликт не имеет. Он может и должен быть урегулирован исключительно посредством переговоров", - заметил дипломат.

В этом свете, Шарпантье призвал не ограничиваться встречами на уровне глав МИД, обеспечив встречу на уровне президентов двух стран. По его оценкам, последняя встреча министров иностранных дел может оказаться в этом плодотворным подспорьем.

В Брюсселе поздно вечером 11 июля состоялась, инициированная сопредседателями Минской группы ОБСЕ, встреча глав МИД Армении и Азербайджана. На встрече продолжились обсуждения о создании соответствующих условий для продвижения переговорного процесса по карабахскому урегулированию.

Эдвард Налбандян особо подчеркнул необходимость стабилизации ситуации на линии соприкосновения войск, выполнения венских и петербургских договоренностей. Посредники попросили министров передать президентам предложение организовать в этом году саммит на высшем уровне. Была достигнута договоренность провести следующую встречу глав МИД в сентябре на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.