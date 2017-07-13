Четверг, 13 Июля 2017 12:51

АрмИнфо.14 июля в 19.00 в большом зале столичного кинотеатра <Москва> в рамках четырнадцатого международного кинофестиваля <Золотой абрикос> состоится ереванская премьера документального фильма Татьяны Данильянц <Шесть музыкантов на фоне города>, - сообщает пресс-служба РЦНК.

Шесть выдающихся армянских музыкантов, шесть музыкальных стилей, шесть личных историй на фоне одной из самых значимых музыкальных столиц бывшего Советского Союза, Еревана. После коллапса СССР, пережив войны, время <темноты> и практически полную изоляцию, в новом тысячелетии город ищет свое место в мире, свое предназначение, свою идентичность.

Лауреат премии <Грэмми> и World Music Award, создатель легендарной группы Арто Тунчбоджян, <голос и дух> дудука Дживан Гаспарян, и другие замечательные участники фильма, они - <гении места> Еревана. Они говорят и поют о своем любимом городе, являя его красоту и скрытую боль.