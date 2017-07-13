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 Четверг, 13 Июля 2017 12:50

Давид Степанян

Интерпол потребовал от стран-членов отклонять запросы Баку об аресте лиц посетивших Арцах

Интерпол потребовал от стран-членов отклонять запросы Баку об аресте лиц посетивших Арцах

АрмИнфо.Интерпол потребовал от стран-членов отклонять запросы Баку об аресте лиц посетивших Арцах.

Одновременно организация отказалась по требованию Баку выдавать международный ордер на арест чешского депутата Европейского парламента Яромира Штетину, - отмечается в пресс-релизе Европейской народной партии

Азербайджан требует от Интерпола ордер на арест европейских депутатов Элени Теохарус (Люксембург), Елени Фечаров (Кипр) и Яромира Штетины (Чехия), посетивших 20 февраля 2017 года Арцах в день референдума по конституционным изменениям

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