Четверг, 13 Июля 2017 11:58

АрмИнфо.В столичном суде общей юрисдикции районов Аван и Нор Норк под председательством судьи Артуша Габриеляна стартовало очередное заседание по делу о 18 членах группы <Сасна црер>.

Суд стартовал с небольшим опозданием, и был прерван из-за поведения адвоката Лусине Саакян, которая защищает интересы обвиняемых Мартироса Акопяна и Араика Акопяна. Лусине Саакян не подчинилась требованиям судьи дождаться процедуры идентификации обвиняемых и затем представить ходатайства с просьбой не назначать дату следующего заседания суда из-за отсутствия на заседании обвиняемых. Габриелян отметил, что суд удаляется в комнату для совещания для принятия решения о применении санкции в отношении адвоката Лусине Саакян. Когда возобновится заседание - пока неизвестно.

Напомним, что на судебном заседании 6 июля судья Габриелян применил санкции в отношении всех 18 обвиняемых и удалил их из зала суда за проявления не уважения к суду. Подсудимые отказались встать в начале заседания.

Отметим, что в начале июня стартовал судебное заседание по делу о 18 членах группы <Сасна црер>, который рассматривает суд административных районов Эребуни и Нубарашен, однако оно проводится в здании суда Аван и Нор Норк, так как оно больше по размеру. Судебное заседание проходит с множеством нарушений. 17 июля 2016 г группа <Сасна црер> захватила здание Полка ППС Полиции Армении в столичном округе Эребуни. Группа требовала отставки президента Армении Сержа Саргсяна и участника карабахской войны Жирайра Сефелян, арестованного весной того же года за незаконное хранение оружия. Группа сдалась и была арестована 31 июля.